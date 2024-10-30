إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

كتب- محمد فتحي:

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارة جامبو مع سيارة ميكروباص، على طريق دسوق فوه، بالقرب من محطة قطار السالمية التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق دسوق فوه بمحافظة كفر الشيخ، ووقوع إصابات.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.