إعلان

مصرع طالب صدمه القطار في بني سويف

01:20 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمه القطار، أمام مزلقان محطة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان الواسطى، أسفر عن وفاته في الحال، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى وإيداعها ثلاجة الموتى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "مهران م.س"، 15 عامًا، مقيم قرية قمن العروس التابعة لدائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

بني سويف القطار محطة مركز الواسطى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
4 جثث في معركة الغولة وأبوالقاسم.. قرار قضائي في نزاع أرض الظهير الصحراوي بأسيوط

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة