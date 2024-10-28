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العثور على جثة مسنّة داخل منزلها في بني سويف

11:17 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

إسعاف أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية بني هارون، التابعة لمركز بني سويف، مساء اليوم الإثنين، على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 83 عامًا داخل منزلها.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة السيدة "ع.ع.ح"، ووجهت بسرعة نقل الجثمان إلى المستشفى.

تم نقل الجثة عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تتولى جهات التحقيق المختصة متابعة ملابسات الحادث.

العثور على جثة مسنة جثة مسنة داخل منزلها مستشفى بني سويف التخصصي مديرية أمن بني سويف
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