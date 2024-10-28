تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس_ حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر 11 سفينة تجارية حققت تداول 1800 طن بضائع عامة و936 شاحنة و75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع و359 شاحنة و48 سيارة ملاكي وشملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع و577 شاحنة و27 سيارة، كما استقبل ميناء سفاجا اليوم الاثنين السفينة دليلة بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS الميناء.

فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين أمل ودليلة، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3600 طن بضائع و370 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا وأورو آيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة CORAL SIDEREA علي متنها 2000 طن مادة البروبلين قادمة من الإمارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1540 راكب بموانيها.