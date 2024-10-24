فاجعة بني صامت.. قرار عاجل من النيابة بشأن مدرس ذبح زوجته في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أمرت النيابة العامة بمركز بني مزار في محافظة المنيا، اليوم الخميس، بحبس مدرس متهم بذبح زوجته، مساء أمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة استكمال تحريات البحث حول الواقعة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للطب الشرعي، للتصريح بعد ذلك بدفن المجني عليها.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بمديرية أمن إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته في قرية بني صامت.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف لموقع الحادث وتبين مقتل "ف. أ" مُعلمة، 32 سنة، على يد زوجها "م. ح" 39 سنة، مدرس لغة إنجليزية، بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.

وكشفت التحريات الأولية نشوب العديد من المشاجرات بين الجاني والمجني عليها وأسرتها، وأنه فور رجوعه من العمل اليوم اعتدى عليها وطعنها بالرقبة فأسقطها قتيلة.

وسلم المتهم نفسه للأجهزة الأمنية، فيما نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت اليوم بحبسه 4 أيام.





