"شربوا كوكتيل فاسد".. إصابة طفلتين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب طفلتان باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما مشروب كوكتيل فاسد، بمدينة بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول "نجلاء. م. س"، 13 عامًا، و "ندا. خ. هـ"، 14 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، تعانيان من مغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إدعاء تناولهما كوكتيل فاسد خارج المنزل.

على الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.