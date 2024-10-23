إعلان

"شربوا كوكتيل فاسد".. إصابة طفلتين بتسمم غذائي في بني سويف

01:34 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024

تسمم غذائي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب طفلتان باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما مشروب كوكتيل فاسد، بمدينة بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول "نجلاء. م. س"، 13 عامًا، و "ندا. خ. هـ"، 14 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، تعانيان من مغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، إدعاء تناولهما كوكتيل فاسد خارج المنزل.

على الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تسمم غذائي كوكتيل فاسد بني سويف النيابة العامة تسمم طفلاتين في بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة