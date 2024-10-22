بمشاركة "الجايكا" اليابانية.. محافظ المنيا يشارك في ورشة "تحسين تنافسية المشروعات"

المنيا- جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال" المنفذ بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، في إطار دعم وتنمية المبادرة الرئاسية "بداية"، ولتعزيز وتطوير قدرات المشروعات الصناعية في مصر ودعمها وتطويرها لزيادة انتاجيتها وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى التنافس في الأسواق الخارجية وتغطية الاحتياجات المحلية.

قال المحافظ، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد، وتضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الكاملة للمستثمرين الجادين وأصحاب المصانع.

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة في دعم كافة المشروعات، وتعزيز قدراتهم التسويقية، مؤكداً حرصه على دعم التعاون مع الجانب الياباني، وخاصة مشروعات "الجايكا" وأنه سيتم تفعيل ورشة العمل بالمرور الميداني على أرض الواقع، وأن هذا المشروع يُعد نموذجًا يعمل الجهاز على تكراره بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والتنموية للتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والصناعية.

أوضح مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن المشروع الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الجايكا يمتد لمدة عامين، مشيرًا إلى أن الورشة اليوم تأتي في ختام المرحلة الأولى من المشروع والذي بدأ في محافظة المنيا في إبريل 2024، وتضم الورشة مشاركة 8 مشروعات في مجالات التصنيع الغذائي ( تعبئة العسل الأبيض – تصنيع العصائر والمربات – تصنيع الحلاوة الطحينية والطحينة – تصنيع المكرونة – تجفيف الحاصلات الزراعية – اللحوم المصنعة)، لافتاً إلى أنه على مدار 6 أشهر من العمل والمداخلات الفنية من الخبراء اليابانيين والمصريين تم تحليل الوضع الحالي للمشروعات وتحديد المشكلات الإدارية والفنية وتحديد مجالات التحسين واختيار خدمة تطوير الأعمال المناسبة لكل مشروع، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل للمصانع المشاركة في المرحلة الأولى بمحافظة المنيا وجاري حاليًا التنسيق من الجانب الياباني للتخطيط للمرحلة الثانية من المشروع.

ومن جانبه، رحب السيد شينو مدير مكتب الجايكا في مصر، بالمحافظ وجميع المشاركين في الورشة وحرص على تقديم الشكر للمحافظ لدعمه المشروع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، لافتًا إلى أن العمل الذي قام به الجهاز كان له دورًا فعالًا في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال، معربًا عن امتنانه بالتعاون مع الخبراء المصريين والشركات التي تم العمل معها، وأن إعطاء الأولوية لتعزيز القطاع الخاص والتوطيد الصناعي ليتماشي مع خطة التنمية التي وضعتها الحكومة المصرية والتركيز على المشروعات التي بدأت مؤخرًا وعلى رأسها مبادرة "بداية" .

وأوضح في كلمته أننا نحتفل هذا العام بالذكرى الـ70 بالتعاون المصري الياباني، مؤكداً أن مصر واليابان شريكان منذ زمن طويل في أوقات الأزمات والسلام، لافتاً إلى أن مكتب الجايكا في مصر لعب دورا فاعلا في صعيد مصر وخاصة قطاع الري والزراعة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي المنيا واسيوط، وأن تبادل الخبرة اليابانية والتجربة المصرية لدعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل.

وخلال الورشة شاهد المحافظ فيلما تسجيليا يعرض ملخصا لأنشطة المرحلة الأولى، بالإضافة إلى عرض نماذج من أصحاب المشروعات والنتائج التي تم الوصول إليها، وفي الختام تم تكريم المشاركين وتوزيع شهادات.

جاء ذلك بحضور السيد شينو رئيس الجايكا بمصر والوفد المرافق له، والمهندس مروان محمد مروان مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا، أحمد الكيلاني مدير المشروع، وأصحاب المشروعات وعدد من الجهات المجتمعية الشريكة.