تداول 16 ألف طن بضائع و673 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر على مدار الـ24 ساعة الماضية، تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و673 شاحنة و110 سيارات.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 12 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1160 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 8500 طن بضائع، و374 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و299 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، ومغادرة السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيددون اكسبريس ودليلة، كما شهد مغادرة العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 3200 طن بضائع و235 شاحنة، وذلك من خلال وصول وسفر السفن كوين ونفرتيتي، و آور، وآيلة وسينا.

وشهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة GAMILAH على متنها 3000 طن ردة قادمة من اليمن.