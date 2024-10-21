بالصور.. السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك في كفر الشوربجي بالغربية

شهدت قرية كفر الشوربجي بمحافظة الغربية نشوب حريق هائل داخل مصنع بلاستيك اليوم الإثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من السيطرة على ألسنة اللهب دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قد انتقل إلى موقع الحادث يرافقه اللواء أيمن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي نشب في مصنع بلاستيك بقرية كفر الشوربجي.

وأوضح محافظ الغربية أنه فور وصول الإشارة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام باندلاع الحريق، تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء بكافة تجهيزاتها الحديثة وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.

ووجه المحافظ بتواجد كافة الجهات لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق وتحقيق السيطرة الكاملة عليه، وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

كما وجه الجندي بمعاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وفحص ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وتحديد حجم الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا على ضرورة حصر جميع المصانع المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.