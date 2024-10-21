إصابة 7 طالبات في حادث تصادم سيارتين بقنا عقب خروجهن من المدرسة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 7 طالبات، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارتين "كبوت"، أمام كلاحين أبنود في قنا، عقب خروجهن من المدرسة جنوبي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، حول إصابة 7 طالبات بسحجات وكدمات، هن: روان محمود عبدالله 16 عاما، وسندس رمضان حامد 16 عاما، فايزة احمد مبارك 16 عاما، أسماء ناصر محمد 16 عاما، ياسمين عبدالعزيز السيد 16 عاما، مريم قاسم أحمد 16 عاما، وشهد عبد الغنى أحمد 16 عاما، كدمات وسحجات بالجسم.

وجرى نقل المصابات إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.