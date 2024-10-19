توجيه عاجل من وزير التعليم العالي بشأن مصابي حادث الجلالة- صور

السويس- حسام الدين أحمد:

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس مجمع السويس الطبي لمتابعة تداعيات حادث السير الذي تعرض له مجموعة من طلاب جامعة الجلالة، رافقهم الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة.

وخلال الزيارة، اطمأن الدكتور أيمن عاشور والوفد المُرافق له على الطلاب المُصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج بمجمع السويس الطبي، وأجرى الوزير حديثًا مع الطلاب المُصابين، واطمأن على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم حتى يتماثلوا للشفاء التام.

كما طمأن الوزير أولياء أمور الطلاب المُصابين على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية النفسية للطلاب المُصابين بعد خروجهم من المستشفى وكذلك لزملائهم بالجامعة لتجاوز آثار هذا الحادث الأليم.

وقدم الدكتور أيمن عاشور خالص الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وأسرة المجمع الطبي بالسويس على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للطلاب منذ وقوع الحادث وحتى الآن، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لمُتابعة حالة الطلاب المُصابين وتلبية كافة احتياجاتهم الطبية والعلاجية.

وغادر المجمع الطبي بالسويس 28 طالبًا مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يزال يتلقى 7 طلاب الرعاية الطبية والعلاجية بالمجمع.

حضر الزيارة الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة.

كما حضر الزيارة نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، واللواء طبيب محمد أبوالنجا مدير مجمع السويس الطبي، ولفيف من قيادات المحافظة وهيئة الرعاية الصحية والمُجمع.

وكان طريق "الجلالة- السخنة" شهد انقلاب أتوبيس عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات، وهي منطقة محورية للمتجهين على السخنة وإلى طريق القطامية وطريق الزعفرانة من الجلالة، وأسفر الحادث عن مصرع 12 طالب من طلاب جامعة الجلالة، ارتفع عددهم إلى 13 بعد وفاة سهيلة، كما أصيب 35 آخرين كانوا في طريق العودة إلى مقر سكنهم المؤقت بمنطقة بورتو.