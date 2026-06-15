أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إبرام نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الاتفاق أُنجز مساء 14 يونيو بعد أشهر من المفاوضات.

قالت الأمانة في بيان: إن العمليات العسكرية ستتوقف "فورا وبشكل نهائي على جميع الجبهات، بما فيها لبنان"، اعتبارا من الليلة، كما سيدخل إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران حيز التنفيذ بشكل فوري.

أضاف البيان، أن التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم سيجري يوم الجمعة 19 يونيو، فيما سترج المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إلى حين تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المذكرة.

وأعربت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي عن تقديرها للجهود التي بذلتها كل من باكستان وقطر في دعم مسار المفاوضات، وفقا لسكاي نيوز.