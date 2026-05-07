يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بالبابا ليو في الفاتيكان، اليوم الخميس، في لقاء ‌ربما لا يخلو من التوتر في وقت يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب هجماته المسيئة للزعيم الكاثوليكي على خلفية حرب إيران.

ومن المقرر أن يصل روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن ⁠القومي لترامب، إلى القصر الرسولي في الفاتيكان حوالي الساعة 0915 بتوقيت جرينتش في أول لقاء بين البابا وأحد مسؤولي حكومة ترامب منذ ما يقرب من عام.

ومن المتوقع أن تستمر الجلسة المغلقة نحو نصف ساعة.

وأثار ليو، وهو أول بابا أمريكي، غضب ترامب بعد انتقاداته الشديدة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ‌على ⁠إيران وسياسات إدارة ترامب ضد الهجرة.

وواصل ترامب سلسلة غير مسبوقة من الهجمات العلنية على البابا في الأسابيع الماضية، مما تسبب في ردود فعل قوية من قادة ⁠مسيحيين من مختلف الأطياف السياسية.

وزعم ترامب يوم الاثنين، أن البابا يعتقد أنه لا بأس في أن تحصل إيران ⁠على أسلحة نووية، وقال إن ليو "يعرّض الكثير من الكاثوليك للخطر" بمعارضته للحرب.

وقال ليو للصحفيين بعد الهجوم ⁠الأحدث، إنه ينشر رسالة المسيحية للسلام.

ونفى بشدة دعم الأسلحة النووية، التي تعتبر الكنيسة الكاثوليكية أنها تتنافى مع الأخلاق، وفقا لروتيرز.