نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أنه تم تعديل قواعد الاشتباك للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ، بعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع الحرية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن القوات الأمريكية أذن لها بضرب أي تهديدات فورية ضد السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وأشار المسؤول الأمريكي، أنه تم تفويضها بضرب التهديدات المباشرة ضد السفن التي تعبر المضيق، مثل زوارق الحرس الثوري الإيراني السريعة أو مواقع الصواريخ الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القيادة الأمريكية المركزية، أنها أصبحت تسيطر سيطرة تامة على هرمز، مؤكدة "أنها لن تطلق النار إلا إذا أطلق الإيرانيون النار عليه".

وأكدت القيادة الأمريكية، أن أن مدمرات الصواريخ الأمريكية عبرت مضيق هرمز وأصبحت متواجدة في الخليج العربي، لدعم مشروع الحرية.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أن القوات الأمريكية تسهم بشكل فعّال في الجهود الرامية إلى استعادة حرية مرور السفن التجارية عبر المضيق، مضيفة:"وكخطوة أولى، نجحت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي في العبور عبر مضيق هرمز، وهما تواصلان رحلتهما بأمان".