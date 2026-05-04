إعلان

بعد إطلاق مشروع الحرية بهرمز.. أكسيوس: القوات الأمريكية تعدل قواعد الاشتباك بالمنطقة

كتب : وكالات

06:13 م 04/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أنه تم تعديل قواعد الاشتباك للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ، بعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع الحرية لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن القوات الأمريكية أذن لها بضرب أي تهديدات فورية ضد السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وأشار المسؤول الأمريكي، أنه تم تفويضها بضرب التهديدات المباشرة ضد السفن التي تعبر المضيق، مثل زوارق الحرس الثوري الإيراني السريعة أو مواقع الصواريخ الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القيادة الأمريكية المركزية، أنها أصبحت تسيطر سيطرة تامة على هرمز، مؤكدة "أنها لن تطلق النار إلا إذا أطلق الإيرانيون النار عليه".

وأكدت القيادة الأمريكية، أن أن مدمرات الصواريخ الأمريكية عبرت مضيق هرمز وأصبحت متواجدة في الخليج العربي، لدعم مشروع الحرية.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أن القوات الأمريكية تسهم بشكل فعّال في الجهود الرامية إلى استعادة حرية مرور السفن التجارية عبر المضيق، مضيفة:"وكخطوة أولى، نجحت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي في العبور عبر مضيق هرمز، وهما تواصلان رحلتهما بأمان".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مضيق هرمز القيادة الأمريكية مشروع الحرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة
أخبار مصر

"عقوبات لرفض التنفيذ وخيارات إلكترونية".. تفاصيل حق الرؤية بقانون الأسرة
شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

شوارع غارقة.. الصرف الصحي يحاصر أهالي دسوق بكفر الشيخ (فيديو وصور)
قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة
أخبار مصر

قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة
10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان
علاقات

10 صور تخطف القلوب لـ أشهر جميلات برج السرطان
"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة
رياضة محلية

"بعد هجومه على النادي".. رد رسمي من الزمالك على أزمة محترف فريق السلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
مواد جديدة بمشروع قانون الأسرة.. "الحضانة حتى سن 15 والأب في الترتيب الثاني"
عاجل.. الإمارات تعلن تعرضها لهجوم بصواريخ جوالة قادمة من إيران
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر