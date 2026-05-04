أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي أبحرتا من الخليج عبر مضيق هرمز، اليوم الاثنين، بمساعدة البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة، في بيان لها، إن مدمرات الصواريخ الأمريكية عبرت المضيق وأصبحت متواجدة في الخليج العربي.

وأكدت القيادة الأمريكية، أن دخول المدمرة الأمريكية إلى الخليج العربي يأتي لدعم مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين السفن النفطية والتجارية.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أن القوات الأمريكية تسهم بشكل فعّال في الجهود الرامية إلى استعادة حرية مرور السفن التجارية عبر المضيق، مضيفة:"وكخطوة أولى، نجحت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي في العبور عبر مضيق هرمز، وهما تواصلان رحلتهما بأمان".

وأوضحت أن هاتين السفينتين هما أول سفينتين تعبران المضيق منذ أن أطلق الجيش الأمريكي "مشروع الحرية" لتوجيه السفن عبره صباح يوم الاثنين.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن الجنرال الأمريكي براد كوبر، حلق بمروحية أباتشي فوق مضيق هرمز، من أجل الدعم العملي لعملية مشروع الحرية.