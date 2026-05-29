أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة عارمة من الجدل والاندهاش على منصة "إكس"، إثر تداول تصريح عابر له زعم فيه أن دواء جديدا "لم يكشف عن اسمه" يمتلك القدرة على إعادة المرضى الذين فارقوا الحياة إلى عالم الأحياء.

ترامب يزعم وجود دواء يُعيد الموتى

جاء في حديث ترامب، المتداول أنه تعامل مع حالات لأشخاص كانوا في عداد الموتى وتلقوا الصلاة الأخيرة وسط بكاء أطفالهم وعائلاتهم، لكن بمجرد إعطائهم هذا الدواء تحسنت حالتهم وعادوا إلى الحياة، مؤكدا أن العلاج فعال بشكل حقيقي.

ورغم أن التصريح يعود لقرابة أسبوع، إلا أنه عاد لينتشر على نطاق واسع وسط استغراب المغردين من غياب التغطية الإعلامية المكثفة التي كانت سترافق حدثا طبيا وتاريخيا بهذا الحجم.

Trump: "We've taken people that were dead. We had a person given the last rites -- gone, the kids are crying and everything -- and started them on this drug. And the person became better. It works." pic.twitter.com/1QMzj8sDH8 — Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026

حقيقة الفيديو المرتبطة بقانون الحق في المحاولة وتضخيم ترامب للقصص الطبية

وبالعودة إلى السياق الأصلي لمقطع الفيديو، تبين أن ترامب كان يتحدث عن قانون "الحق في المحاولة"، وهو تشريع أقرته الإدارة الأمريكية خلال ولايته الرئاسية الأولى ويُسمح للمرضى في المراحل الطبية النهائية بتجربة علاجات تجريبية قد تُعتبر "شديدة الخطورة أو غير معتمدة" بشكل كاف.

ويبدو أن دونالد ترامب بأسلوبه النمطي المعتاد أخذ فكرة تحسن مريض ميؤوس من شفائه فجأة، وهي حالات نادرة الحدوث طبيا وقام بتضخيمها لتبدو وكأنها مأخوذة من أفلام الخيال العلمي أو قصص الزومبي الشهيرة، حسبما أفاد موقع "فيوتشريزم" الأمريكي.

انتقادات وسخرية واسعة من رواد منصة "إكس" وتداول صور تعبيرية متهكمة

تفاعل رواد منصة "إكس" بشكل واسع مع هذا التصريح عبر تعليقات وصور ساخرة تتهكم على مبالغة الرئيس الأمريكي، حيث كتب أحد النشطاء مُتهكما أن "ترامب ربما كان هو نفسه ذلك المريض الذي يتحدث عنه".

بينما علّق مغرد آخر ساخرا بأن "الجد البرتقالي يفقد صوابه"، متسائلا عن حقيقة عودة الموتى وتأثير المقربين منه في صياغة هذه الروايات.

كما شهدت منصة "إكس"، انتشارا لافتا للصور التعبيرية الساخرة التي واكبت موجة الذهول من التصريحات الرئاسية.

يُذكر أن سجل قانون "الحق في التجربة" الذي يُروج له ترامب محل جدل كبير. فكما أوضح موقع "Stat" عام 2024، كان بإمكان المرضى اختيار العلاجات التجريبية حتى قبل إقرار هذا القانون، إلا أن القانون الجديد قوّض قدرتهم على اللجوء إلى القضاء في حال تعرّضهم لأخطاء أو احتيال من قبل أطباء أو شركات دجالة.