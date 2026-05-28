أشاد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بجهود الرئيس دونالد ترامب للربط بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وتوسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل دولا إضافية.

كتب غراهام، العضو الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، على منصة "إكس": "إنني أقدر كثيرا رغبة الرئيس ترامب في إنهاء الصراع الإيراني بحل دبلوماسي حقيقي ومستدام لدي ثقة كاملة في الرئيس ترامب وفريقه لتحقيق هذا الهدف المشترك".

وأضاف: "مع ذلك، فإن الخبر الأكبر الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء هو تصميم الرئيس ترامب على توسيع اتفاقيات إبراهيم، لتشمل قيام السعودية بصنع سلام مع إسرائيل سيكون هذا أكبر تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين، مما ينهي فعليا الصراع العربي الإسرائيلي".

وأكد السيناتور الأمريكي، أن الرئيس ترامب يمتلك القدرة الفريدة على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مشيرا إلى أن إدارته كانت شريكا موثوقا للسعودية وولي عهدها، وفي الوقت نفسه "لم يكن أحد صديقا أفضل لإسرائيل من الرئيس ترامب".

وأشار جراهام إلى أنه عمل على ملف التطبيع لسنوات، بما في ذلك خلال إدارة بايدن، "لأنني أعلم أن هذا يؤدي إلى سلام دائم وشرق أوسط جديد يمكن أن يصبح قوة اقتصادية، وليس برميل بارود".

واختتم: "سأفعل كل ما في وسعي، وأعمل بطريقة ثنائية الحزب، لمساعدة الرئيس ترامب في تحقيق السلام بين السعودية وإسرائيل".

جاءت تصريحات جراهام بعد إعلان ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه يطلب "بشكل إلزامي" من عدة دول، بينها السعودية وقطر وباكستان، الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم كجزء من الاتفاق النهائي مع إيران.

في المقابل، تواصل السعودية التمسك بموقفها الثابت، حيث اشترطت قيادة المملكة أن يكون هناك مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع إسرائيل.

كان الأمير محمد بن سلمان قد صرح خلال زيارته لواشنطن في نوفمبر الماضي بأن الرياض ترغب في أن تكون جزءا من الاتفاقيات، ولكن "مع ضمان مسار واضح لحل الدولتين"، وفقا لروسيا اليوم.