لدفاعه عن اليابان.. الرئيس الصيني يرفع صوته في وجه ترامب خلال المحادثات الأخيرة

كتب : وكالات

04:26 ص 25/05/2026

الرئيس الصيني شي جين بينج

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن 7 مصادر مطلعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، رفع صوته على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مفاوضات عقدت مؤخرا.

وانتقد الزعيم الصيني حينها بشدة سياسة رئيس وزراء اليابان ساناي تاكايتشي المتعلقة بإعادة تسليح البلاد.

وبحسب المصادر نفسها، فإن ترامب دافع خلال المفاوضات عن رئيس الوزراء الياباني، مبررا تحركات اليابان بوجود تهديد مزعوم من كوريا الشمالية، في محاولة منه لتهدئة حدة الانتقادات التي وجهها جين بينغ.

يذكر أن اليابان كانت قد أعلنت في السنوات الأخيرة عن خطط لتعزيز قدراتها الدفاعية، وهو ما قوبل بانتقادات من جهات مختلفة، بينما ترى واشنطن في تلك الخطوات استجابة طبيعية لـ"تهديدات محتملة من كوريا الشمالية".

يذكر أن دونالد ترامب أجرى زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، حيث التقى الرئيس شي جين بينج وعقدا عدة اجتماعات، وفقا لروسيا اليوم.

