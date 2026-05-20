أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 7 من جنوده بجروح متفاوتة خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن من بين المصابين مجندة تعرّضت لـ"جراح خطيرة".

خسائر متتالية تضرب صفوف جيش الاحتلال

أوضح المتحدث باسم الجيش، في البيان، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ضابط مقاتل واثنين من الجنود بجروح متوسطة، فيما تعرّض ضابط آخر وجنديان لإصابات طفيفة جراء الحادث نفسه الذي نجم عن سقوط وانفجار طائرة مسيّرة مفخخة في إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات الاحتلال بالجنوب اللبناني، مؤكدا أنه جرى إخلاء جميع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج مع إبلاغ عائلاتهم بالواقعة.

تقارير عبرية تكشف إصابة قائد لواء رفيع المستوى في الهجوم ذاته

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن قائد اللواء 401 العقيد مئير بيدرمان أُصيب بجروح خطيرة جراء انفجار طائرة مسيّرة في لبنان، صباح اليوم الأربعاء.

ويأتي استهداف هذا القائد العسكري الرفيع ليُمثّل ضربة "موجعة" للعمليات الميدانية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية تزامنا مع تصاعد حدة الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

خروقات مستمرة لاتفاق التهدئة وحرب استنزاف متواصلة على الجبهة اللبنانية

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ تطبيقه ومدد لمرات عدة، حيث يواصل جيش الاحتلال شن هجمات وغارات مكثفة على الأراضي اللبنانية وخصوصا في البلدات الجنوبية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، تنفيذ عمليات نوعية واستهداف الآليات والمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الخط الحدودي، مؤكدا استمرار التصدي للاعتدءات الإسرائيلية.