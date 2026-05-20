أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الأجهزة الأمنية والسياسية في تل أبيب تُتابع عن كثب وباهتمام بالغ مسار المفاوضات الجارية حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن جيش الاحتلال على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة.

إسرائيل تضع المحادثات الأمريكية الإيرانية تحت المجهر

أوضح المسؤول، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الجانب الإسرائيلي يضع هذه المحادثات تحت المجهر لضمان عدم المساس بالمعادلات الأمنية في المنطقة، مشيرا إلى وجود قنوات اتصال دائمة ومفتوحة لمواكبة المستجدات السياسية.

جاهزية الجيش الإسرائيلي الميدانية وامتلاكه خططا عملياتية

أكد المسؤول العسكري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة تنسيق مستمر واتصال دائم مع النظراء والشركاء في القيادة العسكرية الأمريكية لتبادل المعلومات وتقييم الموقف الميداني.

وشدد المسؤول الإسرائيلي، في تصريحاته للشبكة الأمريكية، على أن جيش الاحتلال يمتلك بالفعل خططا عملياتية متنوعة ومتكاملة جرى إعدادها مسبقا، مؤكدا أن الجيش على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والتحولات التي قد تشهدها المنطقة بناءً على نتائج هذه المفاوضات.

وتعكس هذه التطورات المتسارعة وصول المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى طريق "مسدود" وفشل الجهود الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر، مما يضع المنطقة برمتها على حافة تصعيد عسكري وشيك ويُعيد شبح الحرب الواسعة إلى الواجهة في ظل تمسك كل طرف بشروطه الصارمة.