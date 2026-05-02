انتهت القوات الجوية الأمريكية من تعديل واختبار طائرة من طراز "بوينج 747" المهداة من قطر للاستخدام المؤقت كطائرة رئاسية، ومن المتوقع أن تكون جاهزة ليستخدمها الرئيس ترامب هذا الصيف.

قالت القوات الجوية في بيان صحفي، إنه يتم حاليا طلاء الطائرة بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق.

كان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قد قبل الطائرة الفاخرة قبل عام على الرغم من التساؤلات حول أخلاقيات وقانونية قبول هدية باهظة الثمن من دولة أجنبية، فضلا عن المخاوف بشأن الأمن والاستخبارات الإلكترونية.

ودافع ترامب عن الهدية باعتبارها وسيلة لتوفير أموال الضرائب، إذ قال إنه لن يسافر بالطائرة عندما تنتهي فترة ولايته.

وقال إنه بدلا من ذلك، سيتم التبرع بالطائرة لمكتبة رئاسية مستقبلية، مثلما تم بها إخراج طائرة بوينج 707 التي استخدمها الرئيس الأسبق رونالد ريغان من الخدمة وعرضها في متحف.

وقال مسؤولو القوات الجوية، إن الطائرة القطرية ستكون بمثابة جسر حتى تصبح شركة بوينج جاهزة لتسليم طائرتين جديدتين، ومن المتوقع الآن أن يتم ذلك في عام 2028.

يذكر أن الطائرتين اللتين يتم استخدامها حاليا كطائرتي رئاسة تحلقان منذ ما يقرب من 4 عقود، ويرغب ترامب بشدة في استبدالهما، وفقا لروسيا اليوم.