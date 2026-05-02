ترامب: لدينا أقوى غواصات وجيش بالعالم.. ومخزون إيران من الغذاء ينفد خلال 3 شهور


كتب- محمد فتحي:

03:20 ص 02/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تمتلك أقوى الغواصات في العالم وأقوى جيش.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي له اليوم السبت، أنه تم تحييد أكثر من 80% من منشأت الصواريخ لكن لا تزال هناك مخزونات متبقية لدى إيران.

وأشار إلى القوات الأمريكية نجحت في تدمير معظم مصانه المسيرات الإيرانية، إذ أن القدرة المتبقية لديهم محدودة جدا، لافتا إلى أن مخزون إيران من الغذاء ينفد خلال 3 شهور.

وقال إن البحرية الإيرانية التي كانت الأقوي إقليميا دمرت بالكامل، إذ أن 159 سفينة تابعة لها الآن في قاع البحر.

وأوضح أن إيران كانت تتنمر على دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد القادة الذين يمكننا الحديث إليهم في إيران.

وأشار إلى أن إيران لا تزال لديها بعض الصورايخ، إذ أن الولايات المتحدة قضت على 85% من إنتاج الصواريخ في إيران.

