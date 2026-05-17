أفاد تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع، بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف سرية جديدة استهدفت 5 مسؤولين إسرائيليين إضافيين.

وأوضح التقرير، اليوم الأحد، أن هذه الأوامر القضائية الجديدة شملت 3 سياسيين بارزين و2 من القيادات العسكرية الرفيعة، في خطوة تعكس توسيع المحكمة لنطاق ملاحقاتها القانونية المرتبطة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة دون الاكتفاء بالقائمة المُعلنة سابقا.

إجراءات سرية صارمة لحماية سير التحقيقات والشهود وتكتم حول الأسماء المستهدفة

أكدت الصحيفة العبرية، أن الأوامر القضائية صدرت بشكل "سري تماما" كإجراء احترازي يهدف إلى حماية سير التحقيقات الجارية وضمان سلامة الشهود، ولم يتم الإفصاح علنا عن الأسماء المستهدفة بهذه المذكرات حتى الآن كما لم يحدد المصدر الدبلوماسي التاريخ الدقيق لصدورها.

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير سابقة أشارت إلى أن الادعاء العام للمحكمة كان يبحث بالفعل ملفات مسؤولين متطرفين آخرين في الحكومة من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من دون وجود تأكيدات رسمية بشأن شمولهما بالقائمة الجديدة.

توسيع الملاحقة القضائية عقب رفض الطعون الإسرائيلية وتثبيت مذكرات نتنياهو وجالانت

تأتي هذه الأوامر السرية الجديدة لتُضاف إلى المذكرات العلنية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية سابقا في نوفمبر من عام 2024 بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

يُشار إلى أن المحكمة كانت قد رفضت رسميا في وقت سابق الاستئناف والطعون القانونية التي قدّمتها تل أبيب لإلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، مؤكدة استمرار ملاحقتهما القضائية الدولية ودخول الإجراءات مرحلة التنفيذ الإلزامي للدول الأعضاء.