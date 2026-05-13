إعلان

بعد اجتماعه مع نتنياهو.. ملادينوف: اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة لدخول القطاع والحكم

كتب : عبدالله محمود

05:46 م 13/05/2026

الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة، نيكولاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، إنه التقى مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضمن مشاوراته مع جميع الأطراف للمضي قدما بشأن قطاع غزة.

وأضاف ملادينوف، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن مليونا شخص في غزة يعيشون في ظروف صعبة ويحاولون البقاء على قيد الحياة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة أن التركيز ينصب على منح الفلسطينيين في قطاع غزة مستقبلا، مشيرًا إلى أن هناك انتهاكات يومية لوقف إطلاق النار في غزة، وأن المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل.

وتابع ملادينوف: "لا نشعر أن الحرب في غزة انتهت بشكل كامل ونعمل على تخفيض الانتهاكات".

ملادينوف: خطة ترمب تخصص 17 مليار دولار لإعمار غزة

وأكد أن خطة النقاط العشرين التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصص 17 مليار دولار على مدى 10 أعوام لإعادة إعمار غزة.

ملادينوف: لا نطلب من حركة حماس أن تختفي من غزة

وطالب ملادينوف، القيادة السياسية التي تحكم غزة حاليًا بأن تتنحى جانبًا، موضحًا: "لا نطلب من حركة حماس أن تختفي كحركة سياسية ويمكنها المشاركة في الانتخابات".

وأشار ملادينوف، إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة للمرحلة الانتقالية في القطاع، مؤكدًا أن مجلس السلام لا يسعى للسيطرة والتحكم بكل المساعدات التي تدخل قطاع غزة، بل يتم تنسيقها مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأضاف ملادينوف، أن مهمة مجلس السلام في الوقت الحالي تتمثل في التخطيط للخطوات المقبلة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة لدخول القطاع والحكم.

ولفت المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، إلى "أن سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد هذا هو المبدأ الذي أكدت عليه كل الدول بشأن فلسطين ولا يمكن تقديم تنازلات بشأن ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس السلام قطاع غزة خطة ترامب اللجنة الوطنية لإدارة غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من الجنايات بشأن البلوجر أوتاكا في اتهامه حيازة مواد مخدرة
حوادث وقضايا

قرار من الجنايات بشأن البلوجر أوتاكا في اتهامه حيازة مواد مخدرة

كيف تؤثر فيديوهات "الريلز" على عقلك؟ لن تصدق
نصائح طبية

كيف تؤثر فيديوهات "الريلز" على عقلك؟ لن تصدق

مجدي الجلاد يحتفل بعيد ميلاد لميس الحديدي: رقم 1 ورفيقة رحلة الكفاح
زووم

مجدي الجلاد يحتفل بعيد ميلاد لميس الحديدي: رقم 1 ورفيقة رحلة الكفاح
بحماية قوات الاحتلال.. وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى المبارك
شئون عربية و دولية

بحماية قوات الاحتلال.. وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى المبارك
"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
أخبار المحافظات

"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى