الممثل الأعلى عضو المكتب التنفيذي في غزة، نيكولاي

قال المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، إنه التقى مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضمن مشاوراته مع جميع الأطراف للمضي قدما بشأن قطاع غزة.

وأضاف ملادينوف، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن مليونا شخص في غزة يعيشون في ظروف صعبة ويحاولون البقاء على قيد الحياة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة أن التركيز ينصب على منح الفلسطينيين في قطاع غزة مستقبلا، مشيرًا إلى أن هناك انتهاكات يومية لوقف إطلاق النار في غزة، وأن المدنيين ما زالوا يتعرضون للقتل.

وتابع ملادينوف: "لا نشعر أن الحرب في غزة انتهت بشكل كامل ونعمل على تخفيض الانتهاكات".

ملادينوف: خطة ترمب تخصص 17 مليار دولار لإعمار غزة

وأكد أن خطة النقاط العشرين التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصص 17 مليار دولار على مدى 10 أعوام لإعادة إعمار غزة.

ملادينوف: لا نطلب من حركة حماس أن تختفي من غزة

وطالب ملادينوف، القيادة السياسية التي تحكم غزة حاليًا بأن تتنحى جانبًا، موضحًا: "لا نطلب من حركة حماس أن تختفي كحركة سياسية ويمكنها المشاركة في الانتخابات".

وأشار ملادينوف، إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة للمرحلة الانتقالية في القطاع، مؤكدًا أن مجلس السلام لا يسعى للسيطرة والتحكم بكل المساعدات التي تدخل قطاع غزة، بل يتم تنسيقها مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأضاف ملادينوف، أن مهمة مجلس السلام في الوقت الحالي تتمثل في التخطيط للخطوات المقبلة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزة لدخول القطاع والحكم.

ولفت المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة، إلى "أن سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد هذا هو المبدأ الذي أكدت عليه كل الدول بشأن فلسطين ولا يمكن تقديم تنازلات بشأن ذلك".