الصحة العالمية: فيروس "هانتا" لا ينتشر بنفس طريقة انتشار كورونا ولا ينتقل بين البشر

كتب : وكالات

02:59 ص 10/05/2026

ماريا فان كيركوف

حذرت ماريا فان كيركوف، القائمة بأعمال مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجوائح في منظمة الصحة العالمية، من المبالغة في تقدير مخاطر فيروس هانتا مؤكدة أنه لا يشكل بداية جائحة.

قالت فان كيركوف خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "هذه ليست بداية وباء، هذه ليست بداية جائحة هذا ليس كوفيد-19، هذه ليست الإنفلونزا".

وأضافت أن الفيروس لا ينتشر بنفس طريقة انتشار كورونا، مؤكدة أن معظم فيروسات هانتا لا تنتقل بين البشر على الإطلاق.

أوضحت فان كيركوف، أن الخطر على سكان العالم بشكل عام لا يزال منخفضا، وكذلك بالنسبة لسكان جزر الكناري، إذ تتجه السفينة السياحية "إم في هونديوس".

وأكد مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن الخطر على الصحة العامة منخفض رغم خطورة الحادثة.

يعود تفشي الفيروس إلى فيروس "أنديز" (Andes virus)، وهو النوع الوحيد من فيروسات "هانتا" المعروف بقدرته المحدودة على الانتقال بين البشر، ويحدث ذلك حصرا عبر الاتصال الوثيق والمطول بين الأشخاص، خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة أو مقدمي الرعاية الصحية أو الأقران في الأماكن المغلقة.

وبناء على ذلك، أوضحت الخبيرة، أن ركاب السفينة يشكلون خطرا في المقام الأول على بعضهم البعض، إذ قد يكونون قد خالطوا أشخاصا أصيبوا سابقا على متن السفينة، لكنهم قد لا تظهر عليهم الأعراض بعد.

ويعني هذا أن الخطر لا يمتد خارج محيط السفينة، وأن طبيعة الفيروس تحد بشكل كبير من قدرته على الانتشار خارج البؤرة المغلقة.

واتخذت المنظمة إجراءات عدة للسيطرة على الوضع: تم نشر خبير من المنظمة على متن السفينة، وتم توجيه جميع الركاب بالبقاء في كبائنهم، وجاري تعقيم الكبائن، كما سيتم عزل أي شخص تظهر عليه الأعراض فورا.

كما تم إرسال 2500 مجموعة تشخيصية من الأرجنتين إلى مختبرات في خمس دول لتعزيز قدرات الفحص.

أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 8 حالات مرتبطة بالسفينة حتى الآن، من بينها 3 وفيات.

وقد تم تأكيد إصابة 5 من هذه الحالات بفيروس هانتا، بينما لا تزال الحالات الثلاث الأخرى مشتبه بها.

كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت في البداية "بداية مايو" خطر هذا الحدث على السفينة بأنه معتدل وعلى المستوى العام منخفض، وهي التصنيفات التي لا تزال صامدة حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.

