هاجمت مجموعات من المستوطنين المسلحين، فجر اليوم الجمعة، منازل المواطنين في منطقة واد الشيخ بمخيم العروب شمال الخليل، حيث أطلق المهاجمون الرصاص الحي بكثافة نحو المساكن المأهولة.

اعتداءات ليلية للمستوطنين على منازل العروب

ذكرت مصادر محلية، لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن الهجوم تسبب في حالة من الذعر والرعب الشديدين بين النساء والأطفال الذين استيقظوا على دوي الرصاص دون أن تُسفر هذه الاعتداءات عن وقوع إصابات بشرية في صفوف القاطنين.

حملة مداهمات واعتقال طفل جنوب الخليل

نفذت القوات الإسرائيلية، عمليات اقتحام طالت عدة مناطق في محافظة الخليل، حيث جرى اعتقال طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أثناء تواجده على الشارع الرئيسي، قبل أن تُداهم القوة منزل عائلته في منطقة العلقة وتقوم بتفتيشه وتخريب محتوياته بشكل واسع.

كما شملت المداهمات عددا من المنازل في مدينة الخليل وبلدتي إذنا وبيت أولا، حيث تعرّض المواطنون للتنكيل المتعمد أثناء عمليات التفتيش التي انتهت بتدمير ممتلكات خاصة داخل المنازل المستهدفة.

ضغوط دولية وأزمة الاستيطان في الضفة

تتزامن هذه التطورات الميدانية مع فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات إضافية على جماعات إسرائيلية متطرفة على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويُشكّل التوسع الاستيطاني الذي يضم نحو نصف مليون إسرائيلي في الضفة معضلة كبرى أمام المجتمع الدولي، الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية "وعائقا رئيسيا" يحول دون تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.