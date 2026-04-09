بعد إغلاق استمر 40 يومًا.. المسجد الأقصى يستقبل المصلين وسط فرحة فلسطينية عارمة

كتب : مصطفى الشاعر

11:31 ص 09/04/2026

المسجد الأقصى

عادت أجواء العبادة لتملأ رحاب المسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم الخميس، حيث فتحت الأبواب أخيرا أمام جموع المصلين بعد "إغلاق قسري" فرضه الاحتلال واستمر أربعين يوما متواصلة، ليُنهي بذلك فترة من الحرمان والقيود المشددة التي تزامنت مع ذروة التصعيد الإقليمي.


المصلون يعودون لرحاب الأقصى


فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بعد إغلاق تام استمر 40 يوما منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في أواخر فبراير الماضي.


عودة المصلين وأعمال التجهيز


تداولت منصات فلسطينية لقطات تُوثق تدفق المصلين إلى ساحات المسجد مُعبّرين عن فرحتهم بالعودة بعد الانقطاع الطويل، فيما باشر متطوعون وسدنة المسجد أعمال تنظيف وترتيب واسعة في المصليات والساحات استعدادا لاستقبال جموع المصلين وإقامة الشعائر الدينية.


وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد أكدت فتح الأبواب بدءا من صلاة الفجر دون الإشارة إلى قيود محددة.


دوافع القرار والتعزيزات الأمنية


جاءت هذه الخطوة عقب إعلان السلطات الإسرائيلية إعادة فتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تماشيا مع تحديث تعليمات الجبهة الداخلية.


وبالتزامن مع ذلك، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات أمنية مكثفة شملت المئات من عناصر الشرطة وقوات حرس الحدود في أزقة البلدة القديمة والطرق المؤدية للمقدسات بذريعة تأمين الزوار.


وتعكس هذه الإجراءات المشددة حالة التأهب التي عاشتها مدينة القدس طوال الأسابيع الستة الماضية، حيث فرض الاحتلال قيودا "صارمة" تزامنا مع ذروة التصعيد الإقليمي بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

