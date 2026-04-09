عادت أجواء العبادة لتملأ رحاب المسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم الخميس، حيث فتحت الأبواب أخيرا أمام جموع المصلين بعد "إغلاق قسري" فرضه الاحتلال واستمر أربعين يوما متواصلة، ليُنهي بذلك فترة من الحرمان والقيود المشددة التي تزامنت مع ذروة التصعيد الإقليمي.

#فيديو.. من داخل المصلى القبلي بالتزامن مع توافد الأهالي لأداء صلاة فجر اليوم — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 9, 2026



المصلون يعودون لرحاب الأقصى



فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بعد إغلاق تام استمر 40 يوما منذ اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران في أواخر فبراير الماضي.



عودة المصلين وأعمال التجهيز



تداولت منصات فلسطينية لقطات تُوثق تدفق المصلين إلى ساحات المسجد مُعبّرين عن فرحتهم بالعودة بعد الانقطاع الطويل، فيما باشر متطوعون وسدنة المسجد أعمال تنظيف وترتيب واسعة في المصليات والساحات استعدادا لاستقبال جموع المصلين وإقامة الشعائر الدينية.

اللحظات الأولى لفتح أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد الإغلاق الذي استمر 40 يوما — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 9, 2026



وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد أكدت فتح الأبواب بدءا من صلاة الفجر دون الإشارة إلى قيود محددة.



دوافع القرار والتعزيزات الأمنية



جاءت هذه الخطوة عقب إعلان السلطات الإسرائيلية إعادة فتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تماشيا مع تحديث تعليمات الجبهة الداخلية.



وبالتزامن مع ذلك، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات أمنية مكثفة شملت المئات من عناصر الشرطة وقوات حرس الحدود في أزقة البلدة القديمة والطرق المؤدية للمقدسات بذريعة تأمين الزوار.

أذان الفجر الاول من المسجد الأقصى المبارك بعد 40 يوما من إغلاقه أمام المصلين — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 9, 2026



وتعكس هذه الإجراءات المشددة حالة التأهب التي عاشتها مدينة القدس طوال الأسابيع الستة الماضية، حيث فرض الاحتلال قيودا "صارمة" تزامنا مع ذروة التصعيد الإقليمي بين إيران وأمريكا وإسرائيل.