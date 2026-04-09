أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، دوي صفارات الإنذار مجددا في "كريات شمونة والمطلة وتل حاي" ومناطق واسعة بمحيطها في الجليل الأعلى، وذلك إثر إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من الأراضي اللبنانية.



تصعيد مستمر واعتراضات جوية



أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن صفارات الإنذار دوت للمرة الثانية في "كريات شمونة" خلال ساعة واحدة فقط، وهي المرة الرابعة التي يستهدف فيها الجليل منذ ساعات الليل.



ومن جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجليل الأعلى، مشيرة إلى سقوط أحدها في منطقة مفتوحة "دون وقوع إصابات فورية".



فيما أكدت مصادر أخرى نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض الصواريخ الموجهة مباشرة نحو كريات شمونة.



تأهب إسرائيلي وقصف متبادل بالشمال



يأتي هذا القصف المتبادل ليزيد من تعقيد الوضع على الحدود الشمالية، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ الإسرائيلية عمليات المسح في المناطق التي سقطت فيها الصواريخ للتأكد من حجم الأضرار، وسط حالة من "الاستنفار القصوى" في صفوف قوات الدفاع الجوي.