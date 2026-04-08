الجامعة العربية تُدين هجمات إسرائيل على لبنان وتتهمها بمحاولة تخريب هدنة إيران

كتب : مصطفى الشاعر

06:48 م 08/04/2026

أحمد أبو الغيط

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، واصفا إياها بـ"العمليات الهمجية وغير المسبوقة" التي تستهدف النيل من استقرار المنطقة.

انتهاك سافر وخرق للقوانين

ذكر أبو الغيط، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء تمثل "انتهاكا سافرا وخرقا خطيرا" لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

واتهم الأمين العام، إسرائيل بالسعي الحثيث والممنهج من أجل "تخريب اتفاق وقف إطلاق النار" الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف إبقاء المنطقة في حالة من الصراع الدائم.

سياسة إشعال الحرائق

من جانبه، صرح المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي، أنه في الوقت الذي تتجه فيه أنظار المجتمع الدولي نحو نزع فتيل الحرب وتطلع الشعوب لتهدئة مستدامة، تواصل إسرائيل دورها "المعرقل" لأية تفاهمات.

وأشار رشدي، إلى أن سياسة تل أبيب الممنهجة لإشعال الوضع عبر بوابة لبنان تهدف بشكل مفضوح إلى الإطاحة بكل الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.

دعوة للضغط الدولي وتضامن مع بيروت

جدد المتحدث دعوة الجامعة العربية، استنادا إلى إعلان مجلس الجامعة الصادر في مارس الماضي، لكافة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

كما أكد جمال رشدي، على تضامن الجامعة الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق في مواجهة هذه المرحلة العصيبة والعمل على تجاوز آثار هذا العدوان المدان.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، شهدت "الساحة اللبنانية"، تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ عقود، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة استهدفت قلب العاصمة بيروت وعدة مناطق حيوية، في وقت يتنفس فيه العالم الصعداء إثر إعلان "هدنة مؤقتة" بين أمريكا وإيران، وهو الاتفاق الذي يبدو أن لبنان استُثني من حساباته الميدانية.

حرب لبنان وإسرائيل حرب لبنان جامعة الدول العربية اتقفاق وقف إطلاق النار حزب الله اللبناني الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية

