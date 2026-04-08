رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. هجمات صاروخية في أنحاء الخليج وإسرائيل

كتب : محمد أبو بكر

03:01 ص 08/04/2026

اطلاق صاروخ

تدوي الآن صفارات الإنذار في جميع أنحاء الخليج وفي إسرائيل، إذ أبلغت عدة دول عن وصول صواريخ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وافقت على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران، بحسب سي إن إن.

أعلنت كلا من: "الكويت والإمارات العربية المتحدة"، أنهما تعملان على اعتراض التهديدات القادمة من الطائرات المسيرة والصواريخ في مواقع محددة من جيوشهما.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن صفارات الإنذار تدوي إذ حثت السكان على البحث عن الأمان، في حين أصدر الدفاع المدني السعودي تحذيرا مبكرا من خطر محتمل في محافظة الخرج وسط البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد عدة صواريخ أُطلقت من إيران، ويعمل على اعتراضها.

وأفادت منظمة نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، أن فرق الطوارئ تستجيب لعدة مواقع سقوط صواريخ في وسط إسرائيل.

وأعلن ترامب وقف إطلاق النار حوالي الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لم يحدد متى سيدخل حيز التنفيذ.

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية في حوالي الساعة 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أمراً للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بوقف إطلاق النار على جميع فروع الجيش.

وتفاخرت إيران، خلال الحرب، باستراتيجية دفاعية لا مركزية، ما يعني أن قادة جيوشها الإقليميين يعملون باستقلالية نسبية عن قوائم الأهداف المحددة مسبقًا، ويعني هذا النموذج أن وصول الأمر إلى الوحدات العسكرية الفردية قد يستغرق وقتًا.

اطلاق صاروخ اطلاق صاروخ على الخليج خطة إيران لوقف إطلاق النار مصر ترحب بوقف إطلاق النار دور مصر في وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار

