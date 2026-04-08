كتب- محمد أبو بكر:

قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة ترامب تستعد لمفاوضات محتملة وجهًا لوجه بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في الأيام المقبلة، حيث يعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، "هناك مناقشات حول إجراء محادثات شخصية، لكن لا شيء نهائي حتى يعلنه الرئيس أو البيت الأبيض، بحسب سي إن إن.

وقال مسؤولون، إن الاجتماع من المرجح أن يُعقد في إسلام آباد بحضور وسطاء باكستانيين.

وأضافوا أن هذا الاحتمال بات أكثر ترجيحاً نظراً لإعلان الولايات المتحدة وإيران مساء اليوم عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع حضور المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ويقوم فانس حاليًا بزيارة إلى المجر.

وأشارت مصادر إلى إمكانية إضافة محطة إلى رحلته إذا سمح التوقيت بذلك.