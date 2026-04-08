قال باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس الأمريكي إن الدولة المصرية لعبت دورا محوريا في الكواليس الخاصة بالتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران.



وكتب مراسل أكسيوس الأمريكي على إكس: "كانت باكستان في طليعة جهود الوساطة، لكن مصر لعبت دورًا محوريًا في الكواليس لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران"



وتابع مراسل أكسيوس باراك رافيد: " وكانت مصر عنصرًا أساسيًا في وقف إطلاق النار في غزة وإيران. كما ساهمت تركيا في هذه الجهود".



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وقال "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، فجر الأربعاء، "إنه استنادًا إلى محادثات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، حيث طلبا مني تأجيل القوة التدميرية المرسلة الليلة إلى إيران، ومع موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف وهجوم إيران لفترة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار ثنائي الجانب".

وأضاف "ترامب"، "أن سبب هذا القرار هو أننا حققنا وتجاوزنا جميع الأهداف العسكرية، ونحن متقدمون جدًا في التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن السلام طويل الأمد مع إيران والسلام في الشرق الأوسط".





