أسواق الخليج بين الصعود والهبوط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

كتب : ميريت نادي

05:19 م 06/04/2026

بورصات الخليج

أنهت أسواق المال الخليجية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على أداء متباين، حيث سجلت بعض البورصات مكاسب مدعومة بعمليات شراء انتقائية، فيما تعرضت أخرى لضغوط بيعية حدت من صعودها، في مشهد يعكس حالة الحذر المسيطرة على التداولات في المنطقة، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أداء مؤشرات البورصات الخليجية

ارتفع مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 0.01%، أي ما يعادل 0.66 نقطة، ليصل إلى مستوى 8276 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 1.14%، أي ما يعادل 103 نقطة، ليغلق عند مستوي 9135 نقطة.

وصعد مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوي 10316 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.25%، أي ما يعادل 24.64 نقطة، ليغلق عند مستوى 9625 نقطة.

وانخفض مؤشر بورصة دبي "السوق" بنسبة 0.67%، أي ما يعادل 37.10 نقطة، ليغلق عند مستوى 5448 نقطة.

وهبط مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 0.08%، أي ما يعادل 9.34 نقطة، ليغلق عند مستوي 11262 نقطة

