أكسيوس: فرص التوصل إلى اتفاق خلال الـ48 ساعة القادمة ضئيلة لكنها محاولة لمنع التصعيد

كتب : مصراوي

04:14 ص 06/04/2026

وكالات

نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها، إن هناك فرص للتوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا وإسرائيل خلال الـ48 ساعة القادمة ضئيلة، لكنها محاولة أخيرة لمنع التصعيد.

وبدء العد التنازلي الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، وإلا فإنه سيأمر بقصف الجسور ومحطات الطاقة، مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وجدد ترامب تهديده لإيران، عقب إعلانه إنقاذ قواته لطيار أمريكي ثان كان مفقودا منذ الجمعة في إيران وإصابته بـ"جروح بالغة"، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها السادس.

كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران لن يكون هناك شيء مشابه له!".

وأضاف بنبرة حادة: "افتحوا المضيق، وإلا فستعيشون في الجحيم"، وفقا لسكاي نيوز.

