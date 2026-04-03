أكبر ميزانية دفاعية بتاريخ أمريكا.. ترامب يطلب 1.5 تريليون دولار للإنفاق العسكري

كتب : محمد أبو بكر

09:55 م 03/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مقترح ميزانية للسنة المالية 2027، يسعى من خلاله إلى تخصيص 1.5 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي، وهو أكبر مبلغ من نوعه في التاريخ الحديث.

ويتضمن مقترح الإنفاق العسكري تخصيص 1.1 تريليون دولار لوزارة الدفاع خلال السنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى 350 مليار دولار أخرى للذخائر الحيوية، في إطار جهود لتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وقضايا أخرى، بحسب وول ستريت جورنال.

وكان "ترامب"، قد تعهد في يناير بطلب ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار، وذلك قبل أن تطلق الولايات المتحدة ضربات واسعة النطاق على إيران.

