أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قادرة على إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي "بسهولة"، مُلمّحا إلى استراتيجية جديدة تتضمن السيطرة على تدفقات النفط وتحويلها إلى مكاسب اقتصادية ضخمة، في تحول دراماتيكي لمواقفه السابقة.

وعود "الثروة الطائلة"

أطلق ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة، سلسلة من التصريحات النارية كتب فيها: "بقليل من الوقت الإضافي، يُمكننا بسهولة فتح مضيق هرمز، والاستيلاء على النفط، وجني ثروة طائلة.. سيكون الأمر بمثابة "تدفق نفطي هائل" للعالم؟؟؟"

تغيير في قواعد اللعبة

يُمثّل هذا التصريح تراجعا صريحا عن موقف ترامب السابق، الذي كان يصر فيه على أن مسؤولية تأمين المضيق تقع على عاتق الدول المستفيدة في أوروبا وآسيا. لكنه الآن يضع واشنطن في قلب المواجهة، تزامنا مع استمرار إغلاق الممر المائي بسبب النزاع الجاري، مما يثير تساؤلات حول طبيعة التحرك العسكري أو السياسي القادم.

غموض حول "التوقيت"

رغم نبرة التفاؤل، أثار حديث ترامب عن الحاجة لـ "قليل من الوقت" قلق المحللين؛ حيث يُشير ذلك إلى احتمالية امتداد الصراع لفترة أطول من تقديراته السابقة (التي كانت تراوح بين أسبوعين وثلاثة)، مما يضع الأسواق العالمية في حالة ترقب لما سيؤول إليه "رهان ترامب" الجديد على النفط.

تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.