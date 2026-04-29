استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء، لتناول جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومسارات الهجرة النظامية، وبرامج تأهيل الشباب لأسواق العمل الخارجية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبلورة مشروعات متكاملة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، استعرض السفير عمرو رمضان ملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2027-2036) الجارى بلورتها حاليا، كما استعرض جهود وأنشطة الجهات الوطنية المختلفة الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية خلال الربع الأول من العام الحالي.