استراتيجية جديدة.. وزير الخارجية يبحث جهود الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كتب : وكالات

09:39 م 29/04/2026

وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء، لتناول جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومسارات الهجرة النظامية، وبرامج تأهيل الشباب لأسواق العمل الخارجية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبلورة مشروعات متكاملة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، استعرض السفير عمرو رمضان ملامح الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2027-2036) الجارى بلورتها حاليا، كما استعرض جهود وأنشطة الجهات الوطنية المختلفة الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية خلال الربع الأول من العام الحالي.

مكافحة الهجرة غير الشرعية الدكتور بدر عبد العاطي الهجرة غير الشرعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
أخبار مصر

البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
ترامب: بوتين لا يريد امتلاك إيران سلاحا نوويا
شئون عربية و دولية

ترامب: بوتين لا يريد امتلاك إيران سلاحا نوويا
وكيل تشريعية النواب: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستكون مطابقة للشريعة
مصراوى TV

وكيل تشريعية النواب: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ستكون مطابقة للشريعة
منها "كسبنا صلاة النبي".. خالد الجندي يحذر من ترديد هذه العبارات
أخبار

منها "كسبنا صلاة النبي".. خالد الجندي يحذر من ترديد هذه العبارات

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية
حوادث وقضايا

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

أخبار

المزيد

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"