إعلان

هيجسيث: إسرائيل "حليف نموذجي" يُقاتل بجانبنا.. وترامب يمتلك الشجاعة لمنع نووي إيران

كتب : مصطفى الشاعر

06:17 م 29/04/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، أن إسرائيل تُمثّل "حليفا نموذجيا" للولايات المتحدة، حيث أثبتت عمليا امتلاكها القدرة الكاملة والرغبة الحقيقية في القتال جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية.

إشادة بالتحالف مع إسرائيل

أشار هيجسيث، في تصريحاته، خلال جلسة استماع في "الكونجرس"، اليوم الأربعاء، إلى أن مستوى التنسيق الميداني والعملياتي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مواجهة التهديدات المشتركة التي تُحيط بأمن المنطقة واستقرار المصالح الحليفة.

انتقاد الإدارات السابقة

وجّه وزير الحرب، انتقادات لاذعة للسياسات التي اتبعتها الإدارات الأمريكية السابقة، معتبرا أنها أبرمت صفقات "سيئة" مع النظام الإيراني.

وأوضح هيجسيث، أن تلك الاتفاقات لم تكن تفتقر للضمانات فحسب، بل سمحت لطهران بالحصول على موارد مالية استخدمتها في تمويل أذرعها العسكرية ووكلائها في المنطقة، مما ساهم في تصاعد التوترات وزيادة نفوذها المزعزع للاستقرار طوال السنوات الماضية.

شجاعة ترامب والملف النووي

شدد الوزير الأمريكي على أن الرئيس دونالد ترامب تحلى بـ"شجاعة استثنائية" تفتقر إليها القيادات السابقة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف.

كما أكد هيجسيث، أن الإدارة الحالية تعمل وفق استراتيجية حازمة لمنع طهران من تحقيق طموحاتها العسكرية النووية، مشيرا إلى أن هذا النهج يُمثّل "قطيعة" مع سياسات المهادنة السابقة التي أثبتت فشلها في احتواء الخطر الإيراني.

رقابة مشددة على المنشآت

كشف وزير الحرب الأمريكي، أن الأجهزة المعنية في الولايات المتحدة تواصل مراقبة المنشآت النووية الإيرانية على مدار الساعة لضمان عدم حدوث أي اختراق تقني أو عسكري.

وحذّر بيت هيجسيث، من أن الإيرانيين لم يتخلوا فعليا عن طموحاتهم النووية رغم الضغوط الدولية، مشددا على أن واشنطن لن تسمح بأي تلاعب أو تقدم خفي في هذا الملف الذي يمس الأمن القومي الأمريكي وأمن حلفائها بشكل مباشر.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أروقة الكونجرس "انقساما حادا" حول جدوى الخيارات العسكرية، وبينما تُصر إدارة ترامب على لغة الحزم والرقابة اللصيقة، يخشى المعارضون من أن تؤدي هذه السياسة إلى مواجهة شاملة يصعب التنبؤ بتبعاتها على المدى الطويل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مفاوضات أمريكا وإيران اتفاق وقف إطلاق النار حرب إيران إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

