أوصيت أن يستمر الحفل.. أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار

كتب : مصراوي

04:31 ص 26/04/2026 تعديل في 02:51 م

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القبض على مطلق النار في الفندق الذي شهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بحضوره شخصيا.

كتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "كانت أمسية مميزة في واشنطن قام جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون بعمل رائع تصرفوا بسرعة وشجاعة".

وتابع: "ألقي القبض على مطلق النار، وأوصيت بأن ندع الأمور تسير كما هي، لكنني سألتزم تماما بتوجيهات قوات إنفاذ القانون سيتخذون قرارهم قريبا".

وأضاف: "بغض النظر عن هذا القرار، ستكون الأمسية مختلفة تماما عما خطط لها، وسنضطر ببساطة إلى إعادة تنظيمها".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، إخراج الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض عقب سماع صوت طلقات نارية.

أكدت شبكة "سي بي أس"، أنه تم إخراج الرئيس ترامب وكبار الشخصيات على عجل من عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض خلال حادث أمني.

قالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر، إن مسلحا قتل في بهو فندق هيلتون، إذ كان ترامب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

فيديو قد يعجبك



صور خلسة وانتهاك خصوصية.. تفاصيل إحالة متهم للمحاكمة في واقعة ريهام عبدالغفور
قرار عاجل من القضاء بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
كيف ينظم قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين حالات الزواج والطلاق؟
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
أبهرت لجنة التحكيم.. تتويج إيلي كوركوران بلقب ملكة جمال ويلز 2026
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟