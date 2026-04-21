أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، عن تقديره البالغ لاستجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلب تمديد وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هذه الخطوة تمنح الجهود الدبلوماسية الجارية المساحة الكافية لتحقيق أهدافها.

وكتب شريف في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "أتقدم بهذا الشكر بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قائد الجيش الباكستاني المشير سيد عاصم منير، للرئيس ترامب على قبوله طلبنا بتمديد وقف إطلاق النار للسماح للجهود الدبلوماسية الجارية بأن تأخذ مجراها".

جهود شهباز شريف للوساطة في حرب إيران

وأكد شريف أن باكستان ستواصل مستندة إلى الثقة المتبادلة مع إيران وأمريكا، مساعيها الجادة للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة تنهي النزاع بشكل دائم.

وأبدى رئيس الوزراء الباكستاني، تطلعه لالتزام الجانبين بوقف إطلاق النار، ومعربا عن أمله في أن تسفر الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في العاصمة إسلام آباد عن اتفاق سلام يضع حدا نهائيا للمواجهات.

On my personal behalf and on behalf of Field Marshal Syed Asim Munir, I sincerely thank President Trump for graciously accepting our request to extend the ceasefire to allow ongoing diplomatic efforts to take their course.



With the trust and confidence reposed in, Pakistan… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 21, 2026



وقبل قليل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع طهران دون تحديد موعد نهائي، مما منح فرصة أخرى للحلول السياسية.

وأشار مراقبون إلى أن هذا القرار، الذي اتخذ عقب اجتماع في البيت الأبيض مع فريق الأمن القومي، حال دون استئناف محتمل للعمليات العسكرية وتصعيد إقليمي واسع قبل ساعات من انتهاء المهلة السابقة، رغم تأجيل رحلة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى إسلام آباد لأجل غير مسمى نتيجة الموقف الإيراني الأولي.

كواليس قرار دونالد ترامب وتداعيات حرب إيران

ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح صباح الثلاثاء بعدم رغبته في التمديد، إلا أن استجابته لطلب شهباز شريف والمشير عاصم منير عكست رغبة في استنفاد المسارات السلمية.

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن قراره استند إلى حقيقة أن "حكومة إيران منقسمة بشدة"، مما استدعى تعليق الهجوم لمنح قادتها فرصة للتوصل إلى "اقتراح موحد" قبل استكمال المناقشات النهائية في سياق صراع إيران وأمريكا.

وشدد ترامب على أن وقف إطلاق النار لا يعني التراخي العسكري، حيث أصدر توجيهات صريحة للجيش الأمريكي بمواصلة الحصار البحري المشدد على كافة الموانئ الإيرانية.

وأكد ضرورة بقاء القوات الأمريكية على "أهبة الاستعداد والقدرة" لاستئناف حرب إيران فورا إذا لزم الأمر.