أطلق رئيس البرلمان كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، تصريحات جديدة عززت الشكوك بشأن مشاركة طهران في مفاوضات جديدة مع واشنطن.

قال قاليباف ‌في منشور على منصة "إكس"، ‌إن طهران لا ‌تقبل ‌التفاوض مع الولايات المتحدة تحت ‌التهديد، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب ​يسعى ⁠لتحويل ​طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام.

وقبل يومين من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، تحدث قاليباف عن إمكانية استئناف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، محذرا من أن طهران ستكشف أوراقا جديدة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إيراني، إن طهران تدرس حضور المفاوضات مع الولايات المتحدة في باكستان، عقب تحركات من إسلام آباد لإنهاء حصار أمريكي للموانئ الإيرانية، وهو عقبة رئيسية أمام عودة إيران إلى المشاركة في المحادثات.

لكن المسؤول شدد على أن طهران لم تتخذ قرارا بعد، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: "إن الانتهاكات الأميركية المستمرة لوقف إطلاق النار تمثل عقبة رئيسية أمام استمرار العملية الدبلوماسية".

وأبلغ عراقجي نظيره الباكستاني إسحق دار في اتصال هاتفي، أن إيران لم تحسم بعد الخطوات التي ستتخذها لاحقا.

وبدا أن الخطر يحيط وقف إطلاق النار، بعد أن أعلنت واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت خرق الحصار المفروض ‌على الموانئ القريبة من مضيق هرمز.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الإنذار الذي وجهه لإيران لتوقيع اتفاق وإلا سيستهدف منشآتها الحيوية، ينتهي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، مستبعدا تمديد الهدنة.

وصرح لشبكة "سي بي إس"، أنه إذا لم تتم الاستجابة للمطالب الأمريكية ستنفجر قنابل كثيرة، مشددا على أنه لن يرفع الحصار المفروض على موانئ إيران إلا في حال التوصل إلى اتفاق معها.

جاء في منشور لترامب على منصته "تروث سوشال"، أن الحصار يدمر إيران بالكامل إنهم يخسرون 500 مليون دولار يوميا، وهو رقم لا يمكنهم تحمله، حتى على المدى القصير، بحسب سكاي نيوز.