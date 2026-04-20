نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع، أن قرار إيران بعدم المشاركة في المفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لم يتغير حتى الآن، مؤكدًا أن مشاركة طهران منوطة بتحقق شروط معينة.

وأكد المصدر الإيراني، أن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية عقبة جوهرية أمام المفاوضات، لافتًا إلى أن طهران أبلغت ذلك للوسيط الباكستاني.

وأوضح المصدر، أن الرسائل المتبادلة بين طرفي المفاوضات تتضمن مطالب أمريكية مفرطة أخرى لا تبشر بأفق واضح للمحادثات المقبلة.

وأشار المصدر الإيراني، "إلى أن طهران ترى أنه طالما تتعامل واشنطن بحسابات خاطئة فإن المفاوضات ليست سوى إضاعة للوقت:.

وذكر المصدر: "أنه ما لم يتشكل أفق واضح للوصول لاتفاق مقبول من إيران فلا نية للمشاركة في المسرحية الأمريكية".

وعلى الجانب الأخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم الاتفاق مع إيران على الحضور إلى باكستان رغم إنكارهم ذلك، قائلا: "يُفترض ألا يلجأ أي طرف لممارسة ألاعيب في هذه المرحلة من المفاوضات".

وأشار ترامب إلى أن نائبه جيه دي فانس سيتوجه إلى باكستان لإجراء المفاوضات مع إيران، برفقة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مؤكدًا:"أنهم في طريقهم الآن. سيكونون هناك الليلة".