إعلان

بريطانيا تدعم جهود البحرين لدفع مجلس الأمن للتحرك لتعزيز الأمن البحرى بمضيق هرمز

كتب : مصراوي

11:10 م 02/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيويورك (أ ش أ)

أكد مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكى، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل شريكًا حيويًا للأمم المتحدة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدّدًا على أن الهجمات الإيرانية الأخيرة على دول المجلس والدول المجاورة تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

وفى كلمته أمام جلسة إحاطة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بشأن التعاون بين الامم المتحدة ومجلس التعاون الخليجى، أشار السفير البريطاني إلى أن هذه الهجمات الإيرانية "انتهاكات جسيمة" تتطلب تحركًا حاسمًا من المجتمع الدولي، مؤكّدًا دعم بلاده الكامل للجهود التي تقودها البحرين لتوجيه مجلس الأمن نحو اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التهديدات، بما في ذلك القرار رقم 2817 لعام 2026.

وقال إن المملكة المتحدة استضافت اجتماعًا ضم أكثر من 40 دولة لبحث إعادة فتح مضيق هرمز وضمان سلامة الملاحة البحرية فيه، مشيرة إلى دعمها الكامل لمبادرة البحرين لاستصدار قرار إضافي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة.

وشدد السفير البريطاني على أن التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية مصالح المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الراهنة.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بريطانيا حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الهجمات الإيرانية مضيق هرمز دول الخليج

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

أخبار و تقارير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

