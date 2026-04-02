قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النظام في إيران شهد تغيرا كاملا، مشيرا إلى أن إدارته تفاوض قادة إيرانيين بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وصفهم بأنهم أكثر عقلانية.

وبينما التزمت الإدارة الأمريكية الصمت نسبيا بشأن هوية الأطراف الإيرانية المشاركة في المفاوضات المزعومة، أوضح ترامب، أن إدارته تتحدث مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مضيفا: "لقد حققنا تغييرا كاملا في النظام الإيراني ولدينا الآن مجموعة مختلفة من الناس في إيران وهم من يمسكون بزمام الأمور، لكنهم أكثر اعتدالا بكثير، وأعتقد أنهم أكثر عقلانية".

كان قاليباف قد سخر من الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما اتهمه بشكل غير مباشر، بمحاولة التأثير على الأسواق من خلال رسائله وتصريحاته خلال فترة النزاع، حيث كتب في حسابه على منصة "إكس": "تنبيه: ما يُسمى بالأخبار أو التغريدات على تروث التي تنشر قبل افتتاح السوق غالبا ما تكون مجرد تمهيد لجني الأرباح، وبشكل أساسي، فهي ذات مؤشر عكسي".

وأضاف: "افعلوا العكس: إذا دفعوها للصعود فبيعوا، وإذا دفعوها للهبوط فاشتروا. إذا رأيتم شيئا غدا، فأنتم تعرفون القاعدة".

وردا على ذلك، قلل ترامب من أهمية تصريحات قاليباف، قائلا: "صحيح أن قاليباف كان ينتقدني على موقع التواصل الاجتماعي لكنه أصبح مؤخرا أفضل بكثير، إذا لاحظتم، فقد خفف لهجته كثيرا".

إلا أن ترامب أطلق في الوقت نفسه تصريحا حمل طابعا تهديديا مباشرا تجاه رئيس البرلمان الإيراني، إذ قال: "نحن نعرف أين يسكن، دعونا نكتفي بهذا".

وفي المقابل، نفت طهران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة انعدام الثقة في المسار الدبلوماسي، رغم تقارير عن اتصالات غير مباشرة عبر وسطاء إقليميين.

وقال حميد رضا، نائب رئيس البرلمان الإيراني، إن تصريحات العدو حول مفاوضات يجريها رئيس البرلمان لا أساس لها وتهدف لإثارة الفتنة، مؤكدا أن قرار الحرب والسلم والمفاوضات من صلاحيات المرشد الأعلى، الذي لم يصدر أي إذن لإجراء مفاوضات حتى الآن.

وأكد رضا، أن مضيق هرمز لن يفتح، مشددا على أن طهران لم تجر أي مفاوضات ولن تجريها بهذا الشأن.

يأتي ذلك في ظل تصعيد سياسي حاد بين واشنطن وطهران، حيث هدد الرئيس الأمريكي بإعادة إيران إلى "العصر الحجري" ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، كاشفا في الوقت ذاته عن تلقي طلب إيراني لوقف إطلاق النار واستعداد واشنطن للنظر فيه بشروط، وفقا لروسيا اليوم.