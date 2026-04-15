التلفزيون الإيراني: طهران وإسلام آباد تبحثان غدًا الخميس الرسائل المتبادلة بين إيران وواشنطن

كتب : وكالات

11:26 م 15/04/2026

إيران وباكستان

أفاد التلفزيون الإيراني، بأن إيران وباكستان ستناقشان غدًا الخميس بالتفصيل الرسائل المتبادلة منذ الأحد بين طهران وواشنطن.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصادر إيرانية مطلعة، أن طهران رفضت طلبا تقدّم به الجانب الأمريكي لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين.

أفاد مراسل الوكالة الإيرانية، أنه على الرغم من المساعي الأمريكية للحصول على موافقة إيرانية لتمديد الهدنة لأسبوعين، إلا أن الجانب الإيراني "لم يستجب لهذا الطلب".

ومن جانبه، نفى البيت الأبيض، في بيان رسمي اليوم، تقديم الولايات المتحدة طلبا بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وأكد البيت الأبيض، أن المفاوضات المقبلة مع إيران ستكون على الأرجح في إسلام آباد، وهي الوسيط الوحيد.

فيديو قد يعجبك



صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
اقتصاد

صندوق النقد: مصر لم تطلب قرض إضافي بسبب تداعيات الصراع بالمنطقة
من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
رياضة عربية وعالمية

من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
أشكال مخيفة وسلوكيات صادمة.. أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم
علاقات

أشكال مخيفة وسلوكيات صادمة.. أكثر أنواع الحيوانات رعبا في العالم
هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
زووم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
جوري بكر: أنا خلاص فاض بيا ومش محتاجة تقييم من حد"
زووم

جوري بكر: أنا خلاص فاض بيا ومش محتاجة تقييم من حد"

إعلام إيراني: طهران ترفض "تمديد الهدنة" وتطالب واشنطن بتنفيذ التزاماتها
مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9