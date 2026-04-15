أفاد التلفزيون الإيراني، بأن إيران وباكستان ستناقشان غدًا الخميس بالتفصيل الرسائل المتبادلة منذ الأحد بين طهران وواشنطن.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن مصادر إيرانية مطلعة، أن طهران رفضت طلبا تقدّم به الجانب الأمريكي لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين.

أفاد مراسل الوكالة الإيرانية، أنه على الرغم من المساعي الأمريكية للحصول على موافقة إيرانية لتمديد الهدنة لأسبوعين، إلا أن الجانب الإيراني "لم يستجب لهذا الطلب".

ومن جانبه، نفى البيت الأبيض، في بيان رسمي اليوم، تقديم الولايات المتحدة طلبا بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وأكد البيت الأبيض، أن المفاوضات المقبلة مع إيران ستكون على الأرجح في إسلام آباد، وهي الوسيط الوحيد.