"جوهر الحضارات تظهر في اللحظات الحاسمة".. الرئيس الإيراني يشكر مصر

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الشكر لـ6 دول بينهم مصر، بسبب مواقفهم تجاه الحرب القائمة حاليا.

وكتب الرئيس الإيراني على صفحته بموقع إكس: "تتكشف جوهر الحضارات في اللحظات التاريخية الحاسمة. إن المواقف التي اتخذتها مصر وإسبانيا والصين وروسيا وتركيا وإيطاليا في مواجهة نزعة الحرب وجرائم النظام الصهيوني تنبع من جذورها الثقافية والتاريخية العميقة".

The essence of civilizations reveals itself at critical historical junctures. The positions taken by Spain, China, Russia, Türkiye, Italy, and Egypt against the warmongering and crimes of the Zionist regime stem from their deep cultural and historical roots. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 14, 2026



غياب حسن النية

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إن غياب حسن النية من جانب الولايات المتحدة ومواقفها المتشددة حال دون إبرام اتفاق في إسلام آباد.

وأشار بزشكيان، إلى أنه بإمكان أوروبا القيام بدور بناء لتشجيع الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي.