إعلان

"جوهر الحضارات تظهر في اللحظات الحاسمة".. الرئيس الإيراني يشكر مصر

كتب : وكالات

06:35 م 14/04/2026

الرئيس السيسي والرئيس مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الشكر لـ6 دول بينهم مصر، بسبب مواقفهم تجاه الحرب القائمة حاليا.
وكتب الرئيس الإيراني على صفحته بموقع إكس: "تتكشف جوهر الحضارات في اللحظات التاريخية الحاسمة. إن المواقف التي اتخذتها مصر وإسبانيا والصين وروسيا وتركيا وإيطاليا في مواجهة نزعة الحرب وجرائم النظام الصهيوني تنبع من جذورها الثقافية والتاريخية العميقة".


غياب حسن النية

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، إن غياب حسن النية من جانب الولايات المتحدة ومواقفها المتشددة حال دون إبرام اتفاق في إسلام آباد.
وأشار بزشكيان، إلى أنه بإمكان أوروبا القيام بدور بناء لتشجيع الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

أخبار

مدارس

أخبار البنوك

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

