حزب الله: أوكرانيا غير قادرة على مساعدة نفسها وتصريحاتها عن محاربة إيران عبثية

كتب : مصراوي

03:11 ص 13/04/2026

حزب الله اللبناني

وكالات

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" محمود قماطي، أن تصريحات أوكرانيا حول استعدادها لمساعدة إسرائيل ودول المنطقة في محاربة إيران والمقاومة هي تصريحات عبثية.

قال قماطي في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، معلقا على التصريحات الأوكرانية حول الرغبة في دعم وتعليم القوى في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، كيفية مواجهة إيران والقوى الداعمة لها: "أوكرانيا لا تستطيع حتى حماية نفسها، ولا تستطيع حماية سيادتها فكيف يمكنها المشاركة في مواجهة قوة المقاومة أو إيران؟ هذا عبث".

وفي معرض حديثه عن موقف "حزب الله" من تصرفات أوكرانيا وإمكانية وجود متخصصين أوكرانيين في صفوف الجيش الإسرائيلي، صرح السياسي أنه لا يملك معلومات حول ما إذا كان هناك متخصصون أوكرانيون في الجيش الإسرائيلي أم لا.

وبحسب قماطي، يعتبر "حزب الله" أوكرانيا حليفة لإسرائيل، وإسرائيل حليفة لأوكرانيا.

وأضاف: "كما نعلم، تُستخدم أوكرانيا من قبل أوروبا في مواجهة روسيا لاحتواء التقدم الروسي، والقوة الروسية، وسياسة روسيا في أوروبا والعالم. لذلك نحن ندعم روسيا في مواجهتها مع أوكرانيا"، وفقا لروسيا اليوم.

