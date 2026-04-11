أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها بدأت تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية، في بيان اليوم السبت، إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ موجهة عبرتا المضيق.

وأضافت القيادة الأمريكية، أن المدمرتين يو إس إس فرانك إي. بيترسون ويو إس إس مايكل ميرفي عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج.

وأوضحت القيادة المركزية، أن مهمة المدمرتين تهدف إلى ضمان خلو المضيق من الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت القيادة الأمريكية، أنها بدأت إنشاء ممر ملاحي جديد، مشيرة إلى أنها ستشارك هذا المسار مع قطاع النقل البحري.

أشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه من المقرر انضمام قوات أمريكية إضافية ومسيرات تحت الماء للمشاركة في عمليات إزالة الألغام.