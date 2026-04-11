إعلان

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات

كتب : وكالات

07:20 م 11/04/2026 تعديل في 07:27 م

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها بدأت تهيئة الظروف اللازمة لإزالة الألغام من مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية، في بيان اليوم السبت، إن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية مزودتين بصواريخ موجهة عبرتا المضيق.
وأضافت القيادة الأمريكية، أن المدمرتين يو إس إس فرانك إي. بيترسون ويو إس إس مايكل ميرفي عبرتا مضيق هرمز ونفذتا عمليات في الخليج.
وأوضحت القيادة المركزية، أن مهمة المدمرتين تهدف إلى ضمان خلو المضيق من الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني.
وأكدت القيادة الأمريكية، أنها بدأت إنشاء ممر ملاحي جديد، مشيرة إلى أنها ستشارك هذا المسار مع قطاع النقل البحري.
أشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه من المقرر انضمام قوات أمريكية إضافية ومسيرات تحت الماء للمشاركة في عمليات إزالة الألغام.

القيادة المركزية الأمريكية مضيق هرمز حرب إيران إزالة الألغام إنشاء ممر ملاحي جديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات
شئون عربية و دولية

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات
متحدث الكهرباء يكشف ملامح الخطة الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 50%
أخبار مصر

متحدث الكهرباء يكشف ملامح الخطة الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 50%

فايننشال تايمز: الإيرانيون والأمريكيون وصلوا طريقا مسدودا بشأن مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

فايننشال تايمز: الإيرانيون والأمريكيون وصلوا طريقا مسدودا بشأن مضيق هرمز
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة.. بداية المباراة
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة.. بداية المباراة
محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب
رياضة محلية

محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات