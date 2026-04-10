بيتكوين ترتفع بأكثر من 1% لتتخطى حاجز الـ 72 ألف دولار

ارتفعت عملة البيتكوين، الأوسع انتشارا بين العملات المشفرة، خلال تعاملات آخر 24 ساعة بنحو 1.42%، وسط توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر.

وبحسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في رصد أسعار العملات المشفرة، صعدت البيتكوين لتتداول فوق مستوى 72 ألف دولار، مسجلة نحو 72.12 ألف دولار مع زيادة ملحوظة في أحجام التداول خلال الساعات الأخيرة.

وكانت البيتكوين تجاوزت مستوى 71 ألف دولار يوم الأربعاء في أول رد فعل للأسواق عقب توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب لمدة أسبوعين والدخول في مفاوضات تهدف إلى احتواء التصعيد.

وسجلت العملة مستوى قياسيا خلال العام الماضي متجاوزة 126 ألف دولار، قبل أن تدخل في موجة تصحيحية متأثرة بتصاعد التوترات الدولية وتقلبات الأسواق العالمية.