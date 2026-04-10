سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدات في الجنوب اللبناني

كتب : مصراوي

10:36 ص 10/04/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

بيروت (د ب أ)

شهد جنوب لبنان، منذ ليل أمس وفجر اليوم الجمعة، تصعيدا عسكريا واسعا، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت عدة بلدات وأسفرت عن قتيل ومصاب.

وشملت الغارات بلدات حاريص والمجادل وجويا وحناويه، إضافة إلى السلطانية ودبعال وتبنين والصرفند والبيسارية، كما طالت الهجمات ليلا بلدات حبوش وكفرتبنيت (ما أدى لتدمير منزل)، والمناطق الواقعة بين زفتا والمروانية والمحمودية والجرمق، وفقا لما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة البابلية فجرا، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير واسعة لمنازل في بلدتي الخيام وعيتا الشعب.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف استهدف بلدات دبين ومرتفعات الريحان، المنصوري والقليلة وسهل المعلية ورأس العين وصربين وبيت ليف.

يشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية على تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان ،تخللها توغل بري، وذلك ردا على قيام حزب الله منذ الثاني من مارس الماضي بهجمات على إسرائيل بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

لبنان قصف لبنان حرب إيران إسرائيل حرب لبنان وإسرائيل

